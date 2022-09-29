Нижний Новгород, , 21:43 — REGNUM Нижегородские работодатели не имеют права увольнять мобилизованных сотрудников, поскольку это незаконно. Об этом написал в своём телеграм-канале председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также он отметил, что руководство компаний и предприятий не могут принуждать мобилизованных подчинённых писать заявление на увольнение «по собственному желанию».

Спикера регионального парламента подчёркивает, что в такой ситуации работодателям разрешается только приостанавливать трудовой договор на основании повестки о призыве на военную службу.

По словам Люлина, если же такое заявление уже написано, и издан соответствующий приказ, то работодатель обязан аннулировать его, внести запись об отмене приказа в трудовую книжку и сообщить об этом в Пенсионный фонд.

«Если работодатель откажется, то сотрудник или его официальный представитель по доверенности может обратиться в гострудинспекцию, прокуратуру и суд», — подытожил он.