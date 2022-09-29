Милан, Италия, , 21:37 — REGNUM Италия должна последовать примеру Германии и срочно выделить дополнительные средства на смягчение роста энерготарифов, заявил 29 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Governo.it

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что дополнительные затраты по этой статье составят 200 млрд евро.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.