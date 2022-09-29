Елани, , 21:36 — REGNUM Члены Общественной палаты Свердловской области 29 сентября оценили условия в Уральском окружном учебном центре для военнослужащих, которые были созданы для мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба общественного органа.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Член ОП Олег Забродин отметил, что обеспечение находится на достаточном уровне. В этом активисты убедились лично. Есть и питание, и зимнее обмундирование.

«Откровенно недовольных и растерянных людей мы тут не встретили», — сказал Забродин.

Также все мобилизованные обеспечиваются формой, одеждой, предметами личной гигиены и другим необходимым. А 29 сентября здесь в торжественной обстановке под вынос Знамени Победы и боевого Знамени учебного центра, первые 100 из них получили личное стрелковое оружие.