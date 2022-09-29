Рим, , 21:34 — REGNUM В связи с проведением в Италии парламентских выборов Еврокомиссия даст новому правительству страны отсрочку по согласованию бюджета, сообщили представители ЕК 29 сентября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как правило, правительства стран-членов ЕС направляют проекты бюджетов на согласование в Брюссель в сентябре — октябре.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.