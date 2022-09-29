Нижний Новгород, 29 сентября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Работающие на территории Нижегородской области предприниматели подали 30 заявок на получение льготных кредитов, передают региональные СМИ сегодня, 29 сентября.

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Представители бизнеса надеются, что им предоставят 2,5 млрд рублей займов с государственной поддержкой с кредитной ставкой от 2,5% до 4% годовых.

По имеющейся информации, снижение процентов по кредитам произошло благодаря уменьшению ключевой ставки Центробанка России — с 8% до 7,5%.

Отметим, что льготные кредиты в Нижегородской области могут претендовать гостиницы, транспортные фирмы и предприятия, занятые в производстве продовольственных товаров и сельхозпереработке, а также другие обрабатывающие производства.