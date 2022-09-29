Флоренция, Италия, , 21:24 — REGNUM Санитары все чаще уходят из государственных больниц Италии, передает 29 сентября Rai в сюжете, снятом в регионе Тоскана (Флоренция).

Скорая помощь

Опрошенные журналистами руководители учреждений здравоохранения объясняют, что средняя зарплата санитаров (1600 евро) значительно ниже, чем в частных больницах, и это в условиях резкого роста тарифов и цен.

Больше всего санитаров уходит из службы скорой помощи, где вдобавок ко всему еще и огромная нагрузка (в связи с дефицитом сотрудников), сказано в сюжете.