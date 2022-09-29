Екатеринбург, , 21:17 — REGNUM Героями нашего времени являются все те граждане, которые готовы отдать свою жизнь за Родину. Об этом заявил 29 сентября в Екатеринбурге телеведущий и актёр Дмитрий Харатьян.

Дмитрий Харатьян Mil.ru

В Свердловском государственном академическом театре драмы народный артист России встретился с участниками акции под названием «В первом ряду» Российского общества «Знание», которая проходит в стране с 14 сентября по 5 октября. Он отметил, что сейчас то самое время, когда готовность отдать жизнь за Россию требуется.

«И все они — герои, все они — красавцы, все они — таланты» .- сказал Харатьян.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. А 21 сентября стартовала частичная мобилизация.