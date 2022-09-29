Бердск, Новосибирская область, , 21:17 — REGNUM Сложившаяся непростая политическая ситуации в мире, требует от правительства России принятия непростого, но очень важного решения — о частичной мобилизации. Такое мнение высказал глава новосибирского Бердска Евгений Шестернин.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не можем и не имеем никакого морального права отдавать русских людей на растерзание палачам, — сказал Шестернин. — Не можем не защитить суверенитет и территориальную целостность России! Мы поддерживаем принятое решение президента Владимира Путина. Помните, что мы потомки Великого поколения — поколения Победителей! Исторический масштаб и значение подвига наших дедов неподвластны времени. Мы росли на примерах их мужества и героизма. Мы привыкли ими гордиться и на них ровняться! Теперь мы обязаны оправдать надежды и жертвы наших великих предков».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Бердске из-за частичной мобилизации и необходимости доставить военнослужащих в пункты сбора с маршрутов сняли несколько автобусов.

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