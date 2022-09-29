Донецк, , 21:26 — REGNUM 28 сентября в ходе боевых действий по освобождению Донбасса и территории б. УССР погиб Егор Горшков (Вольга) — командир Отдельной тактической группы «Суть времени» (ОТГ СВ) — некролог опубликовало сегодня, 29 сентября, ИА Красная весна.

Командир ОТГ «Суть времени» Егор Горшков (Вольга) (с) Отряд Суть Времени

Егор Иванович Горшков вступил в бой с бандеровской нечистью еще в июле 2014 года и с тех пор не прекращал сражаться с нею.

Боевой опыт, завоёванный им ранее в Абхазии, Приднестровье и Сербии, позволил Егору создать боеспособное подразделение и сделать из сугубо гражданских добровольцев эффективных бойцов.

«Конечно, ребятам повезло с командиром. Харизматичный, уверенный Вольга, не сомневающийся, знающий, что и как делать, куда двигаться…», — такую оценку дал Егору один из кадровых российских офицеров спецназа, приехавший защищать Донбасс.

«Этот человек горел, вёл за собой, был строг к себе и к окружающим. В зыбком море современного общества создавал твердую опору для многих и многих. Не всем он нравился, но никого не оставлял равнодушным», — такими словами вспоминают Егора его боевые товарищи.

«Мы нашли свой путь в жизни, кто-то из нас его нашел наконец-то. Так что мы знаем, что победим, мы готовы отдать за эту Победу всё. Мы помним всех и всё. Впереди долгая дорога к Свету. И мы по ней идем. С теплом в сердце, с верой в душе. Опираясь на плечи друг друга. Соратники. Всё еще впереди — и для тех, кто на небе, и для тех, кто на земле», — написал Егор Горшков в мае 2016 года.

Многие сотрудники ИА REGNUM хорошо знали Егора, некоторые дружили с ним. Его гибель для многих в ИА REGNUM — это личная утрата.

ИА REGNUM выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым товарищам Егора Горшкова, а также всему движению «Суть времени», одним из ярчайших членов которого был Вольга.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Смерть фашистским оккупантам!