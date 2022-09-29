Триест, Италия, , 21:08 — REGNUM Губернаторы итальянских Триеста и Венеции Массимилиано Федрига и Лука Дзайа не намерены идти на повышение и переезжать в Рим, об этом они заявили журналистам 29 сентября.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба губернатора представляют правые партии, которые 25 сентября выиграли национальные парламентские выборы.

Как сообщалось ранее, партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.