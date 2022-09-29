Триест, Италия, 29 сентября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Губернаторы итальянских Триеста и Венеции Массимилиано Федрига и Лука Дзайа не намерены идти на повышение и переезжать в Рим, об этом они заявили журналистам 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Оба губернатора представляют правые партии, которые 25 сентября выиграли национальные парламентские выборы.

Как сообщалось ранее, партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.