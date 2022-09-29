Рим, 29 сентября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. С 1 октября цены на электроэнергию в Италию вырастут на 59%, такое решение приняло 29 сентября правительство страны.

Без электричества

Предусмотрено очередное выделение средств из бюджета на смягчение темпов роста цен. По данным экспертов, без этого стоимость электричества выросла бы сразу на 100%, хотя она и без того достигла рекордно высокого уровня.

Без учета нового повышения в 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.