Цена на электричество в Италии вырастет ещё в полтора раза
Рим, 29 сентября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. С 1 октября цены на электроэнергию в Италию вырастут на 59%, такое решение приняло 29 сентября правительство страны.
Предусмотрено очередное выделение средств из бюджета на смягчение темпов роста цен. По данным экспертов, без этого стоимость электричества выросла бы сразу на 100%, хотя она и без того достигла рекордно высокого уровня.
Без учета нового повышения в 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.
Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.