29 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Кроме трусов, мы видим настоящих героев. И их куда больше. Они бьются за нашу страну, за свою Родину не потому, что так им сказали, а потому, что априори нет и не может быть иных вариантов.

Платон Беседин, , 21:43 — REGNUM Кто только ни процитировал эти строки из романа Булгакова «Белая гвардия»: «Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты».

Родина-мать Иван Шилов, ИА REGNUM

Вот уж точно время идёт — мало что меняется, и жизнь только подражает литературе. Разве не вот такое — булгаковское — мы наблюдаем сегодня?

На самом деле, писать о тех, кто сегодня бежит, валит, драпает из России, особо и нечего. Есть древняя библейская истина: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?»

Впрочем, это не означает того, что эти люди не пригодились бы нам в битве, которая, без преувеличения, разверзлась на выживание. Потому то, с какой лёгкостью мы отпускаем их, вызывает некоторые вопросы. Другой вопрос, что по-своему правы и те, кто заявляет: от таких трусов и предателей там, на поле боя, пользы не будет. С кем и с чем лично вы согласитесь?

Честно сказать, у меня нет осуждения этих людей. Человеческий страх ведь никто не отменял. Человеческую страсть к комфорту тоже. Чему тут удивляться? Или возмущаться? Нам столь долго, из каждого зомбоутюга, вещали, что никто ничего никому не должен. Жёны — мужьям, мужья — жёнам. Родители — детям, дети — родителям. Что уж говорить о долге Родине? Нас учили, что человек человеку — волк, и своя рубашка ближе к телу, и думай лишь о себе, и сториз в соцсетях, и кофе с круассаном на камеру… Нас кормили «развлекательным контентом», вместо подлинной идеологии подсунув воинствующий консюмеризм. При этом чиновники периодически отчебучивали что-нибудь в стиле «государство не просило вас рожать».

И вот и плоды. Неважно, кто что вещал до этого. Нынешняя ситуация высветила, кто чего стоит. Как КТ или МРТ, диагностировала болезни. И когда я вижу «патриотического блогера» на границе, то удивления нет. Их ведь будет много — таких «патриотов». Потому что патриотизм — это созидание, это деяние, а не потребление. Однако — и я писал об этом неоднократно — многие их тех, кто активно «топил за Россию» (их выражение), делали это сугубо за бабло. Толку от их «патриотизма» — ноль.

И, кстати, характерно, что, даже убегая из страны, беглецы продолжают требовать от страны комфорта. Вот стоит дезертир на границе и вопрошает: а кофе? а круассан? а хостел? Дай, дай, дай! А я убегу…

Ну и беги, кролик, беги! Тем более что государство, судя по его реакции, это устраивает. Оно никак не препятствует. Впрочем, безразличие — характерная черта времени; распространяется на всех. Вы, кстати, беглецы так долго вещали о чиновниках, у которых дети на Западе, — ну и? Сами-то что? В конце концов, нельзя же только о чиновниках, и правда сошедших с гоголевских страниц, но и с себя когда-то спросить нужно.

Однако есть в происходящем несправедливость. Герои отправляются на фронт, а трусы — в Грузию, Казахстан, за границу. И, возможно, кто-то из первых погибнет, а трусы, когда всё кончится, надеются вернуться и занять комфортные места.

Солдаты ВС России Mil.ru

Но не надейтесь. Нет осуждения вас. Но и понимания нет. Своим поступком вы вырезали себя из жизни страны, бросив Родину, питомцев, жён и даже детей. А от власти многие из вас, «оппозиционеров», ели и есть будете. Но поверьте, там, в Грузии, Казахстане на вас будут смотреть с презрением. Возможно, даже с большим, чем здесь.

Так вот, я надеюсь, что когда эти «путешественники» постараются вернуться, возвращение их произойдёт в совсем иную страну — ту, что будет выдавливать трусов сама, автоматически и естественно. Ведь, в конце концов, кроме трусов, мы видим настоящих героев. И их куда больше. Они бьются за нашу страну, за свою Родину не потому, что так им сказали, а потому, что априори нет и не может быть иных вариантов. Всё для фронта! Всё для Победы!

И мы победим, в том нет сомнений. И никого не забудем, будьте уверены — ни героев, ни трусов.

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