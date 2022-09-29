Тюмень, 29 сентября 2022, 20:56 — REGNUM Мобилизованные тюменцы, а также контрактники из подразделений «Тобол», «Сибирь», «Тайга», Росгвардии и Ишимского снайперского полка получат дополнительную экипировку к той, что выдаёт Минобороны РФ. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-канале.

Дополнительная экипировка для тюменских бойцов
Дополнительная экипировка для тюменских бойцов
Информационный центр правительства Тюменской области

«Работаем над комплектованием набора экипировки для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдает Министерство обороны, тюменцы получат дополнительную форму: бронежилет, термобельё, берцы, тактические очки, перчатки, наколенники, налокотники, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки», — сообщил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Тюменской области Александр Моор 27 сентября лично проверил обеспечение мобилизованных земляков сотовой связью, зарплатными картами и горячим питанием в сборном пункте.

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