Тюмень, 29 сентября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Мобилизованные тюменцы, а также контрактники из подразделений «Тобол», «Сибирь», «Тайга», Росгвардии и Ишимского снайперского полка получат дополнительную экипировку к той, что выдаёт Минобороны РФ. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-канале.

Информационный центр правительства Тюменской области Дополнительная экипировка для тюменских бойцов

«Работаем над комплектованием набора экипировки для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдает Министерство обороны, тюменцы получат дополнительную форму: бронежилет, термобельё, берцы, тактические очки, перчатки, наколенники, налокотники, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираем хорошие аптечки», — сообщил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Тюменской области Александр Моор 27 сентября лично проверил обеспечение мобилизованных земляков сотовой связью, зарплатными картами и горячим питанием в сборном пункте.