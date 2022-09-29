Рим, , 20:54 — REGNUM Италия не признает результаты референдумов в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским уходящий премьер-министр Италии Марио Драги.

Марио Драги INSM

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Также Драги заверил Зеленского в «неизменной поддержке» со стороны Рима «во всех сферах».

Ранее со словами поддержки в адрес Зеленского и киевского режима выступила и вероятный новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

27 сентября завершилось голосование на референдуме о возвращении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. От 87% (Херсонская область) до 99% (Донецкая республика) проголосовали «за».