29 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:02 — REGNUM Новость о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует покончить с голодом и связанными с плохим питанием заболеваниями в Штатах в течение следующих восьми лет, не вызвала восхищения американских интернет-пользователей, которых в первую очередь волнует то, что Белый дом не может взять под контроль историческую инфляцию.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время конференции Белого дома, посвященной голоду, питанию и здоровью, Байден рассказал, что намерен к 2030 году решить проблемы в сфере продовольственной безопасности и сократить количество заболеваний, связанных с плохим питанием, таких как диабет, гипертония и ожирение.

Однако американцы скептически отнеслись к громким обещаниям президента, указав, что помощь им нужна прямо сейчас, а не через восемь лет. Многие также отметили, что у Байдена не было бы проблем с решением голода в собственной стране, не отправь он более $65 млрд киевскому режиму. Свое мнение интернет-пользователи выразили под соответствующей публикацией New York Times.

«Это обойдется в кучу денег и так разоренным налогоплательщикам», — отмечает

«Знаете, я бы меньше беспокоился о голоде, если бы инфляция не была такой высокой», — указывает @boobiesaregoat.

«2030. Это так долго. Он не доживет до этого времени», — считает @Red4293.

«Уважаемый господин президент, думали ли вы о снижении инфляции, чтобы сделать продукты питания более доступными? Снизить цены на топливо, чтобы сделать перевозку продовольствия более доступной. Это могло бы помочь», — подчеркивает @yuuki_attack.

«Зачем ждать? Люди сейчас голодны», — указывает @much_drunk.

«Почему только в США, а не во всём мире…» — осуждает @ratna_prasad.

«Многие бедные люди едят слишком много дрянной пищи, страдают ожирением и сопутствующими проблемами со здоровьем», — рассказывает @GeorgeM41 610 901.

«Да, прекратить посылать Киеву все деньги и просто накормить бедных людей — это будет хорошее начало», — предлагает @TopOfficial9.

«О радость, и как он собирается это сделать? Потому что прямо сейчас я голодаю из-за всех его других замечательных идей, таких как спонсирование Киева», — негодует @LisaCwithaZ.

Поставка оружия Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР

«Сейчас в США дешевле купить в McDonalds двойные чизбургеры на четверых, чем готовить на четверых», — отмечает @flatlanddad.

«Я не думаю, что Байден понимает, что он не будет в должности так долго. Так что сейчас он просто дает пустые обещания», — пишет @Endofthelight2.

«Правительство плохо справляется со всеми программами. Это будет еще один способ отмыть побольше денег, которых у нас нет. Большая часть нашей нации жирная. Никто не голодает. Никто не голодает на улицах, прося еды. Около 40% детей толстые», — напоминает @JCredible36.

«Голод и бездомность в США… где же взять деньги на решение этих проблем? А кто-нибудь помнит, как Байден отправил уже более $65 млрд Киеву?» — задает риторический вопрос @NRPress.

Напомним, что в США за 2021 год по причине диабета умерло более 100 тыс. американцев. Это второй год подряд, когда смертность от болезни превысила данную отметку.

В 2019 году диабет находился на седьмом месте в списке причин смерти в США, унеся более 87 тыс. жизней. В 2020 году пандемия COVID-19 только усугубила проблему, создав новые препятствия для доступа к медицинской помощи. Число жертв диабета в Штатах резко возросло, превысив 100 тыс. смертей, что стало новым рекордным показателем, согласно анализу центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Смертность от диабета выросла на 17% в 2020 году и на 15% в 2021 году по сравнению с 2019 годом.

Сахарный диабет Myriams-Fotos

Начальник патруля с 31-летним стажем работы в правоохранительных органах подчеркнул, что, по его мнению, миграция на южной границе будет расти экспоненциальными темпами, поскольку не существует никаких реальных мер для сдерживания потока мигрантов, хлынувших в США.