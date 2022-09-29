В Саратове автомобиль провалился в открытый люк, пострадал ребёнок
Саратов, 29 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В Саратове в дорожно-транспортном происшествии вечером 29 сентября пострадал семилетний ребенок. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Открытый люк
По предварительным данным, 29 сентября около 19:00 (местное время) рядом с домом №310А по улице Большая Горная автомобиль «Лада Гранта» провалился колесом в открытый канализационный люк.
В результате аварии травмы получил семилетний ребенок. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее ИА REGNUM сообщало, автомобиль задним колесом провалился в люк ливневой канализации в Уфе.
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