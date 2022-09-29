Москва, , 21:00 — REGNUM Ограничения по выводу из РФ денег за границу продлены ещё на шесть месяцев, сообщили 29 сентября в пресс-службе Банка России. Решение принято для поддержания финансовой стабильности страны.

Банк России C-ib.ru

«Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года», — сообщили в ЦБ РФ.

Отмечается, что российские граждане и граждане дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до одного миллиона долларов, а по системам денежных переводов — не более десяти тысяч долларов. Либо это может быть эквивалентная сумма в другой иностранной валюте.

При этом работающие в России физические лица — нерезиденты могут в течение этого срока перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Это касается представителей и дружественных, и недружественных государства.

«Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж», — сообщает регулятор.

Кроме того, Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

«Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Эта меры, введённая первоначально 1 апреля 2022 года, распространяется на переводы со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.

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