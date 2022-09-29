Новосибирск, , 20:47 — REGNUM В Новосибирской области производители зерна получат господдержку из федерального бюджета. Об этом 29 сентября сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков («Единая Россия»).

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принято решение направить дополнительно 138,4 млн рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, — уточнил Жуков. — Таким образом в 2022 году производителям зерновых культур в Новосибирской области выделено федерацией 279 млн рублей».

При этом областной бюджет обеспечит софинансирование межбюджетного трансферта, добавив ещё 2,8 млн рублей.

Ранее министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что изначально в регионе прогнозировали валовый сбор на уровне 2,8 млн тонн зерна, но скорее всего будет превышен 3-миллионный рубеж.