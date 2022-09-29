Рим, , 20:44 — REGNUM В посольстве Италии в России 29 сентября рекомендовали соотечественникам оценить, является ли их пребывание здесь необходимым, и если нет — покинуть страну.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Объясняется этот призыв «изменениями в международной ситуации», значительными очередями на границах на выезд из России, проблемами с приобретением билетов и ростом цен на них.

Как сообщалось ранее, с призывом покинуть Россию к своим соотечественникам обратилось сначала посольство США, а вслед за ним — представительства еще нескольких западных стран.