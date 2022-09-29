Москва, 29 сентября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. 29 сентября футбольный клуб «Спартак» в матче третьего тура ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 примет санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ХК «Спартак» Эмблема ХК «Спартак»

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Леон Классен, Павел Маслов, Георгий ДЖикия, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Соболев, Квинси Промес.

«Зенит»: Иван, Вячеслав Караваев, Родриган, Дмитрий Чистяков, Далер Кузеяв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Иван Сергеев, Густаво Мантуан.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Александр Богданов и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Сергей Чебан.