София, 29 сентября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Комиссия по защите правил конкуренции (КЗК) наложила санкции на две крупнейшие торговые сети страны за нарушение правил рекламы. Об этом 29 сентября сообщило БНР.

Fas.gov.ru Штраф

Компании, занимающиеся продажей продуктов питания, были оштрафованы на общую сумму в 800 тыс. левов ($400 тыс.). В ходе специальной проверки было установлено, что стоимость основных товаров, указанная в буклетах и брошюрах этих компаний, не соответствует ценам, установленным в магазинах.

В случае невыплаты штрафных средств по всей стране будут закрыты сотни торговых точек.

Как утверждают аналитики, сложившаяся ситуация является уникальной для болгарского рынка. Решение КЗК может стать прецедентом при решении тысяч споров между предпринимателями по всей Болгарии.