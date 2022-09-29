Вашингтон, 29 сентября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В США прокуроры предъявили обвинения в нарушении санкций российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, внесенному Вашингтоном в черный список из-за якобы вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года, сообщает 29 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

В обвинительном заключении, поданном в федеральный суд Манхэттена, утверждается, что Дерипаска якобы нарушил санкции, когда привлек трех соучастниц, которые помогали ему вести бизнес в США.

Уточняется, что предприниматель нанял Ольгу Шрики и Наталью Бардакову, которые помогли ему продолжить вести бизнес, в том числе продать в 2019 году музыкальную студию в Калифорнии за три миллиона долларов.

«В частности, подзащитный Дерипаска использовал помощь Шрики и Бардаковой для работы в нескольких предприятиях в США», — заявила прокуратура.