Саратов, , 20:45 — REGNUM В пятницу, 30 сентября в Саратове пройдет акция в поддержку Вооруженных сил России и президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Саратовской области Сергей Шаров.

«За Россию! За Президента!» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Этот важный исторический период мы пройдем вместе — вслед за Крымом вернулись Донбасс, Херсонская, Запорожская области. Россия — это каждый из нас. Будущее Родины — в наших руках», — написал Шаров в социальных сетях.

Митинг пройдет на Театральной площади областного центра. Начало в 14:00 (местное время).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе 30 сентября торжественным мероприятием отметят воссоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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