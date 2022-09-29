Новокузнецк, Кемеровская область, , 20:29 — REGNUM Россия на территории бывшей УССР, осознано или часто нет, руководствуется жесткими законами исторического развития. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия — евразийская держава, особый историко-географический мир весьма отличный от Европы. Для нас важно единство этого мира в политическом плане. Иначе наступает бесконечное дробление с войной всех против всех. Россия хочет выйти инстинктивно к естественным природно-географическим границам этого мира на западе. А эта граница на западе суть западная граница Древнерусского государства, православия, частично Российской империи и СССР. Это также граница многих биологических видов и природных зон. Здесь тысячелетия всё не менялось», — отметил Полухин.

Он подчеркнул, что «универсальные законы функционирования мира России-Евразии никто не отменял, как и единство русского народа, препарированного в XX веке на три части».

«Референдумы, прошедшие особенно в Херсоне и Запорожье всё всем показали», — сказал Андрей Полухин.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России пройдут концерты-митинги в поддержку итогов референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.