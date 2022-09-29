Москва, , 20:36 — REGNUM Все ошибки, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, нужно исправить, заявил 29 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России.

Владимир Путин Yarregion.ru

Отметив, что «от граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов», президент сказал:

«В ходе этой мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить те ошибки и не допускать их впредь, по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка».

В качестве примера он привёл многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями, мужчин, уже вышедших из призывного возраста.

«Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, — подчеркнул Путин. — А если допущена ошибка, повторяю, её нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих на то оснований».

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