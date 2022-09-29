Москва, 29 сентября 2022, 20:36 — REGNUM Все ошибки, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, нужно исправить, заявил 29 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России.
Отметив, что «от граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов», президент сказал:
В качестве примера он привёл многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями, мужчин, уже вышедших из призывного возраста.
«Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, — подчеркнул Путин. — А если допущена ошибка, повторяю, её нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих на то оснований».
Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек ошибочно мобилизовали на Кубани