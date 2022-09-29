Вашингтон, 29 сентября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Правительство США планирует 29 сентября объявить о новых санкциях, направленных на экспорт нефти из Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Источник подтвердил сообщение агентства Bloomberg News, в котором говорится, что санкции будут направлены на связанные с нефтью организации.

Отмечается, что новые ограничения являются частью более широкого плана США по усилению санкций против Тегерана в ближайшее время.

Ранее в рамках кампании санкций Соединенных Штатов против Исламской Республики Иран министерство финансов США ввело новые санкции в отношении шести иранских деятелей, включая сотрудников службы безопасности Ирана.