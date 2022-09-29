Архангельск, , 20:26 — REGNUM В Архангельской области создан достаточный запас продуктов питания. Об этом сообщает региональное министерство АПК и торговли.

В магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Согласно данным организаций оптовой и розничной торговли, запасы продовольственных товаров с длительными сроками хранения (круп, сахара, соли, пшеничной муки, макаронных изделий, подсолнечного масла) в среднем составляют от девяти до двадцати семи дней, на консервную продукцию — до 85 дней при сохранении текущего спроса», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, больше всего запасов (на срок более 70 дней) создано в группе товаров, которые относятся к средствам личной гигиены, детским товарам, бытовой химии.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит некоторых продуктов питания был отмечен в ряде стран.