Тюмень, 29 сентября 2022, 20:22 — REGNUM Под Тюменью проводятся тактические учения добровольцев на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Настрой у защитников Отечества боевой. Все они ранее служили в Вооружённых силах России, большинство из них — с боевым опытом. Эти воины пополнят ряды тюменского отдельного мотострелкового батальона.
«Давно хотел пойти добровольцем, просто не решался. Потом видел в телеграм-каналах, как детей убивают, понял — не могу в стороне сидеть и смотреть, надо Родину защищать», — пояснил своё решение участвовать в специальной военной операции матрос Алексей.
«Я — за Россию, за дочь, за жену, за пацанов малолетних, которые здесь остались, за всех. Сейчас у меня есть знакомые, которые выполняют боевые задачи. Пацанам надо двигаться вперед, а спину прикрыть некому. Боевой опыт есть, но с годами всё подзабылось. Сейчас подучимся, вспомним. Пацанам спину надо прикрыть, чтобы они дальше могли двигаться», — считает сержант Виталий.
«Я доброволец. Боевой дух у всех. Всё отлично, готовы идти в бой. Сейчас обучимся немножечко и все будет хорошо. За Россию, за Победу, за Донбасс, за наш Русский мир», — делится оптимизмом сержант Владимир.
Инструктор Кирилл пояснил, что добровольцы вспоминают навыки обращения с оружием, как вести стрельбу, из каких положений.
«Также обучаем стрельбе на точность. В данный момент вспоминаем навыки, которые в тяжёлых условиях будут применяться. Настрой у ребят боевой, конкретный, задают много вопросов. Я, честно говоря, горд, что обучаю этих людей», — отметил Кирилл.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Тюменской области Александр Моор проинспектировал обеспечение мобилизованных земляков сотовой связью, зарплатными картами и горячим питанием в сборном пункте.
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