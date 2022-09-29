Тюмень, 29 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Под Тюменью проводятся тактические учения добровольцев на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области На учебном полигоне под Тюменью. Скриншот видео от информационного центра правительства Тюменской области

Настрой у защитников Отечества боевой. Все они ранее служили в Вооружённых силах России, большинство из них — с боевым опытом. Эти воины пополнят ряды тюменского отдельного мотострелкового батальона.

«Давно хотел пойти добровольцем, просто не решался. Потом видел в телеграм-каналах, как детей убивают, понял — не могу в стороне сидеть и смотреть, надо Родину защищать», — пояснил своё решение участвовать в специальной военной операции матрос Алексей.

«Я — за Россию, за дочь, за жену, за пацанов малолетних, которые здесь остались, за всех. Сейчас у меня есть знакомые, которые выполняют боевые задачи. Пацанам надо двигаться вперед, а спину прикрыть некому. Боевой опыт есть, но с годами всё подзабылось. Сейчас подучимся, вспомним. Пацанам спину надо прикрыть, чтобы они дальше могли двигаться», — считает сержант Виталий.

«Я доброволец. Боевой дух у всех. Всё отлично, готовы идти в бой. Сейчас обучимся немножечко и все будет хорошо. За Россию, за Победу, за Донбасс, за наш Русский мир», — делится оптимизмом сержант Владимир.

Инструктор Кирилл пояснил, что добровольцы вспоминают навыки обращения с оружием, как вести стрельбу, из каких положений.

«Также обучаем стрельбе на точность. В данный момент вспоминаем навыки, которые в тяжёлых условиях будут применяться. Настрой у ребят боевой, конкретный, задают много вопросов. Я, честно говоря, горд, что обучаю этих людей», — отметил Кирилл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Тюменской области Александр Моор проинспектировал обеспечение мобилизованных земляков сотовой связью, зарплатными картами и горячим питанием в сборном пункте.