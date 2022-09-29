Воронеж, , 20:22 — REGNUM 29 сентября в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» футбольный клуб «Факел» в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 потерпел минимальное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:1.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единственный мяч на шестой минуте встречи забил 21-летний сербский нападающий Александр Чиркович после передачи Владимира Хубулова. Желтые карточки получили игроки «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко и Глен Бейл.

Составы команд:

«Факел»: Городовой, Дашаев, Суслов, Смирнов, Магаль, Шепилов, Акбашев (Дмитриев, 46’), Черов (Калинин, 46’), Мастерной, Максимов (Ершов, 63’), Ивахнов (Гонгадзе, 46’).

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл (Горшков, 46’), Барач, Солдатенков, Зотов, Чиркович (Якуба, 76’), Витюгов, Бабкин (Рахманович, 85’), Пиняев, Хубулов (Шитов, 58’), Цыпченко.

«Крылья Советов», одержав вторую победу и набрав шесть очков, обошли «Зенит» и временно поднялись на вторую строчку в турнирной таблице группы. «Факел» без очков остался на последнем месте.