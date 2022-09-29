Флорида, США, 29 сентября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. В американском штате Флорида из-за урагана «Иэн» без электроэнергии остались 2,6 миллиона домохозяйств, сообщает 29 сентября Reuters со ссылкой на данные местных энергетических компаний

Ураган

Из-за сильного урагана «Йен», который обрушился на Флориду 27 сентября, пострадало около 3,3 миллиона потребителей электроэнергии. И хотя некоторые энергокомпании уже восстановили электроснабжение, количество отключений увеличивается по мере продвижения урагана на север.

Всего во Флориде находится 11 млн потребителей. Ураган четвертой категории «Иэн» обрушился на юго-западное побережье штата со скоростью ветра внутри него выше 240 км в час. Ранее Куба также осталась без электричества из-за удара «Иэн».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате урагана «Иэн» на улицах Флориды стали появляться акулы. В частности, один из жителей города Форт-Майерс опубликовал видеозапись с акулой, заплывшей на затопленные улицы города и плавающей среди сметаемых волнами автомобилей.

При этом власти штата опубликовали предупреждение, что ураган может привести к встречам людей с дикими животными.