29 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили законопроект о переходе всего образования в Латвии на латышский язык в течение трёх лет.

Елизавета Коробова, , 21:24 — REGNUM Решение сейма Латвии о том, чтобы принять законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трёх лет, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на латышском языке в дошкольном образовании, а также в первом, четвёртом и седьмом классах основной школы. Ровно через год обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы.

«Латышские власти в ближайшем будущем на своей заднице испытают сапог русского солдата», — предрекает Давид Д.

Многие пользователи считают совершенно несправедливым такой законопроект, ведь огромная доля населения Латвии являются русскими, а разговаривают и пишут они исключительно на русском языке.

«А ничего, что там 30% людей говорит практически только по-русски и у каждого второго родственники в России?» — спрашивает Раиса Б.

«А как же русскоязычные школы для тех, кто хочет учиться своей культуре? Всё, русские недостойны иметь свою идентичность?» — интересуется Максим Е.

«Причём, зуб даю, обсуждали этот закон на русском языке. Клоунада», — отметил Серж Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные решения говорят о том, что Латвия стремительно скатывается к русофобскому фашистскому государству.

«Фашисты в очередной раз подтвердили, что они фашисты», — написал Никита В.

«Потом в Латвии перепишут историю и будут говорить, что это СССР на них напал, нацисты вообще были хорошие и прочий кошмар», — написал Дмитрий И.

Часть людей полагает, что такая маленькая страна, как Латвия, не имеет права так обходится со значительной русскоязычной частью своего населения.

«Латыши сами — меньшинство, причём неадекватное. Пора возвращать свои территории и выгнать всех этих нациков в Европу, где им и место», — считает Олег Г.

«Латышский язык сам скоро вымрет вместе с носителями по естественным причинам», — поделилась своим мнением Мария Ф.

Нашлись и те, кто призвал русскоязычных латышей не оставаться на территории фашистской Латвии, а перебираться в Российскую Федерацию, где их не будут ущемлять, а наоборот, дадут почувствовать настоящую свободу внутри большой семьи народов России.

«Давайте по логике. Это Латвия — отдельная страна. Их дело то, какой язык делать государственным, а какой нет. Если какие-то русские не согласны с этим, то что они делают в нацистской Латвии? Хотят рыбку съесть и косточкой не подавиться? Не получится», — предупреждает Филипп М.

«Это очередной повод для русскоязычного населения Прибалтики покинуть пределы этих фашистских образований и переехать в Россию», — считает Павел И.

«Да кому он нужен, этот латвийский язык? Учите русский, получайте образование на русском, и вперёд — в Россию!» — написал Роман Л.

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Напомним, 29 сентября пресс-служба латвийского сейма опубликовала информацию, согласно которой парламент принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трёх лет.