Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала на $20 миллионов китайский филиал компании Deloitte, входящей в «большую четверку» аудиторских фирм, за то, что он позволил проводить собственные аудиторские проверки некоторым клиентам, в том числе иностранным компаниям, зарегистрированным на американских биржах, сообщает 29 сентября Reuters.

Где деньги? airpix

Во время проверки американский регулятор выяснил, что на протяжении нескольких лет китайский филиал Deloitte просил некоторых клиентов самостоятельно отбирать документацию для аудита. Таким образом компания создавала видимость, что проверяла финансовую отчетность и систему внутреннего контроля клиентов, заявили представители SEC.

Ранее SEC выбрала крупнейшие онлайн-площадки Alibaba и JD.com, а также ещё ряд китайских компаний, зарегистрированных в США, для аудиторских проверок, которые начались в сентябре.

Также в список для проверки попала крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания Yum China Holdings — владелец ресторанов KFC, Taco Bell и Pizza Hut в КНР.

Решение было принято после того, как 26 августа PCAOB заключил соглашение с регулирующими органами Китая о разрешении на проведение проверок аудиторских записей китайских компаний, зарегистрированных в Соединённых Штатах. Соглашение может положить конец давнему спору, в результате которого более 200 китайских компаний могли быть вытеснены с американских фондовых бирж.