Курск, 29 сентября 2022, 20:11 — REGNUM Приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области обстрелян со стороны ВСУ 29 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Зафиксировано более 20 прилётов, пострадавших нет. Сильные разрушения получило здание бывшей школы, также повреждён трёхэтажный жилой дом.
Губернатор уточнил, что многочисленные повреждения получили опоры электропередачи, повреждены сами провода.
Он уточнил, что посёлок Октябрьский находится по соседству с селом Волфино, которое ранее уже подвергалось обстрелам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области сообщил об отработке российскими военными целей на сопредельной территории.