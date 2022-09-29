Курск, 29 сентября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области обстрелян со стороны ВСУ 29 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела

Зафиксировано более 20 прилётов, пострадавших нет. Сильные разрушения получило здание бывшей школы, также повреждён трёхэтажный жилой дом.

«Серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть посёлка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды. Специалисты уже на месте и приступили к ликвидации последствий [киевской] агрессии», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что многочисленные повреждения получили опоры электропередачи, повреждены сами провода.

«Временно домовладения получают электричество от дизельного генератора. Завтра специалисты должны восстановить нормальную схему электроснабжения», — добавил губернатор.

Он уточнил, что посёлок Октябрьский находится по соседству с селом Волфино, которое ранее уже подвергалось обстрелам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области сообщил об отработке российскими военными целей на сопредельной территории.