Херсон, Бывш. УССР, 29 сентября 2022, 20:14 — REGNUM О неудавшейся попытке бандеровских боевиков взорвать опору ЛЭП на границе Херсонской и Запорожской областей сообщает 29 сентября телеграм-канал «Главное в Херсоне».
Отмечается, что попытку диверсантов сорвали российские силовики. Они обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства, установленные диверсантами.
Как уточнили в экстренных службах, опора «продолжает функционировать».
Напомним, два мирных жителя Херсона погибли в результате ракетного удара бандеровских боевиков 28 сентября. Шесть человек получили ранения.
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