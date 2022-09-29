Херсон, 29 сентября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. О неудавшейся попытке бандеровских боевиков взорвать опору ЛЭП на границе Херсонской и Запорожской областей сообщает 29 сентября телеграм-канал «Главное в Херсоне».

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Отмечается, что попытку диверсантов сорвали российские силовики. Они обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства, установленные диверсантами.

Как уточнили в экстренных службах, опора «продолжает функционировать».

Напомним, два мирных жителя Херсона погибли в результате ракетного удара бандеровских боевиков 28 сентября. Шесть человек получили ранения.