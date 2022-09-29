Вашингтон, 29 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Шесть штатов США, возглавляемых Республиканской партией, подали в федеральный суд Миссури иск против законопроекта президента США Джо Байдена по отмене студенческих кредитов, сообщает 29 сентября Reuters.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

В рамках иска штаты Небраска, Арканзас, Айова, Канзас, Миссури и Южная Каролина просят суд приостановить действие программы Байдена, который планирует начать процесс аннулирования кредитов уже на следующей неделе.

Иск поступил в суд всего через два дня после того, как консервативная группа Pacific Legal Foundation также подала федеральный иск против министерства образования с целью не дать президенту Джо Байдену списать часть студенческих кредитов.

Напомним, ранее бюджетное управление Конгресса США заявило, что план Байдена по списанию части студенческих кредитов обойдется американским налогоплательщикам в $400 миллиардов.