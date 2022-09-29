Вашингтон, 29 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В США экс-майору армии и его жене были предъявлены уголовные обвинения за то, что они якобы планировали передать России особо важные медицинские данные о военных, сообщает 29 сентября Reuters со ссылкой на министерство юстиции.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Экс-майор Джейми Ли Генри, который также работал врачом в гарнизоне США в Северной Каролине, и его жена доктор Анна Габриэлян обвиняются в сговоре и незаконном раскрытии индивидуальной медицинской информации.

В обвинительном заключении утверждается, что двое вступили в заговор после начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР

Прокуроры заявили, что Генри и Габриэлян планировали предоставить Кремлю информацию «о состоянии здоровья лиц, связанных с правительством и вооруженными силами США». Двое даже провели встречу с российским чиновником, который на самом деле оказался агентом ФБР под прикрытием.