Казань, , 19:59 — REGNUM От жителей Татарии на горячую линию по номеру 122 на тему частичной мобилизации поступило 11 тыс. звонков. Чаще всего операторы отвечали на вопросы обеспокоенных жен и матерей мобилизованных, сообщил первый замминистра цифрового развития РТ Илья Начвин.

Оператор колл-центра Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ежедневно 2 тысячи звонков в среднем поступает по вопросам частичной мобилизации сегодня. С 22 сентября, когда контакт-центр начал принимать звонки по вопросам частичной мобилизации, поступило на сегодняшний день 11 тысяч вопросов», — цитирует Начвина РИА Новости.

Операторы контакт-центров в начале мобилизации консультировали в основном по 60 типовым вопросам, в настоящее время количество базовых вопросов возросло до 212.

До объявления частичной мобилизации контакт-центр консультировал на тему коронавируса. Раньше операторами работали около 30 человек, с 22 сентября их число возросло до 50, в настоящее время трудятся более 70 человек. Площадки организованы в городах Казани и Набережные Челны. Если будет рост звонков, то количество операторов увеличат, добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Казани поручил создать штаб для поддержки семей мобилизованных.

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