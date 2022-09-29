Кемерово, , 19:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям десятого Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Мероприятие в эти дни проходит в Кемеровской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Kremlin.ru

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на юбилейном, X Международном форуме «Россия — спортивная держава», который в этом году проходит в Кемеровской области — Кузбассе, регионе, который подарил миру немало олимпийских чемпионов, победителей крупнейших турниров и по праву славится давними спортивными традициями, — говорится в тексте приветствия. — Отмечу, что санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики». Несмотря на это, мы всегда будем радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма. И конечно, намерены и дальше развивать спортивную инфраструктуру во всех регионах, совершенствовать систему поиска, подготовки и поддержки талантливой молодежи, предпринимать все необходимое для сбережения кадрового потенциала и лучших традиций отечественной тренерской школы».

Владимир Путин рассчитывает, что участники форума детально обсудят актуальные, сущностные вопросы, выйдут на конкретные инициативы и предложения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области 28 сентября стартовал международный форум «Россия — спортивная держава». На мероприятие приехали иностранные участники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Бахрейна, Сирии, Пакистана.