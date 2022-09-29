29 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили заявление болгарского министра обороны Димитара Стоянова о том, что Болгария пока не намерена поставлять киевскому режиму тяжелое вооружение.

Анна Царькова, , 21:19 — REGNUM Болгария пока не намерена поставлять киевскому режиму тяжелое вооружение. Об этом, как сообщает «Болгарское национальное телевидение», заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отметил глава оборонного ведомства Болгарии, посол киевского режима просит у болгарской стороны тяжелое вооружение, на что политик ответил, что «есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия». Стоянов подчеркнул, что, пока он министр обороны, киевскому режиму не поставят указанное оружие.

Заявление болгарского министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили опасение, что Стоянову с такой позицией недолго быть министром обороны. Иные добавили, что поставка болгарского тяжелого оружия Киеву — это вопрос времени и если на Болгарию надавят «хозяева», то София поставит киевскому режиму оружие. Встречались и те, кто предположил, что подобное решение связано с тем, что скоро наступит зима.

«Делаем ставки, господа, как долго он останется министром…» — с сарказмом отреагировала Евгения.

«А что так?» — спросила Светлана.

«Поставят другое, какая разница? Западникам верить — себя не уважать», — отметил Anvar S.

«Скоро заставят!» — добавил Алексей.

«Ключевое слово «пока», — подчеркнула Ирина.

«А какое тяжёлое вооружение у болгар?..» — поинтересовался Евгений Г.

«Да что там братушки? Просто нечего и нечем», — считает «Лара На диване».

МиГ-29 ВВС Болгарии Krasimir Grozev

«Хоть тут «братушки» не подкачали», — смеется Hello.

«Братушки… пусть идут на все четыре стороны, мимо нас. Дадут команду — побегут как миленькие…» — добавила Валентина К.

«Если бы все так ответили. Мир бы наступил быстрее», — прокомментировал Игорь Zа Vас 54.

«Что такое Болгария, мы все уже знаем. У них решения меняются как весенний ветер — сегодня не будут, завтра уже будут. Примеров сколько угодно», — написала Татьяна.

«Ой, зима близко?» — иронизирует Инна.

«Ну, значит, скоро будет другой министр. Американцы позаботятся», — пишет Viktoria.

«Ещё не вечер! Прижмут хозяева и побежите исполнять!» — подытожил Netname.