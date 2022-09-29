Херсон, 29 сентября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Киевский режим наносит удары по гражданским объектам в Херсоне и разрушает их. Об этом 29 сентября ИА REGNUM заявил публицист и военный блогер Алексей Живов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Пока интенсивность ударов со стороны бандеровцев по Херсонской области обычная. Но удары наносятся по гражданским объектам», — заявил публицист.

Киевский режим убивает людей с особым цинизмом, разрушает учебные заведения региона, отметил Живов.

«После признания можно ожидать усиления обстрелов города и области. Мы надеемся и верим в наши вооруженные силы. Линию фронта пора отодвигать до Приднестровья», — заключил публицист.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела ВСУ было разрушено здание Политехнического университета в Херсоне.