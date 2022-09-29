Москва, , 19:54 — REGNUM Рекомендацию покинуть Россию распространило 29 сентября итальянское посольство в РФ в своём сообщении.

Решение об отъезде Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж. Владимир Попов. 1980. СССР

Отмечается, что это рекомендация связана с ситуацией «на международной арене» и с её последними событиями. Как утверждают авторы заявления, авиа- и автомобильное сообщение с Россией будут становиться в связи с этими событиями только хуже.

Так что если нет особенной необходимости оставаться в России, надо уезжать. Также итальянское диппредставительство заявило, что авиабилеты из России в Италию ежечастно дорожают. Кроме того, на границах России растут очереди на КПП.

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