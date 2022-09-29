29 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента России о том, что Запад намерен развязать кровавую бойню на территории стран СНГ.

Елизавета Коробова, , 21:02 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что страны Запада пытаются спровоцировать кровавую бойню в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер уверен, что геополитические противники России могут использовать соседние с нами страны для того, чтобы превратить их «в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню». Путин утверждает, что целью западных стран является недопущение возникновения справедливого мироустройства, к которому следует Российская Федерация.

«Так Запад уже развязал кровавую бойню, на [территории бывш. УССР]!» — написал Sergey K.

Многие пользователи уверены, что Запад действительно пытается поджечь страны СНГ, чтобы открыть тем самым второй фронт против России.

«Америка пытается развязать как можно больше кровавых войн, в том числе и с Россией. Одна уже активно идёт — на территории [бывш. УССР]. Скоро там и Китай подключится. Но Вашингтону очень бы хотелось не открывать второй фронт, а успеть завершить с первым. Для этого и пытаются стравливать всех российских соседей», — подметил Андрей У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка не гнушается бить по своим же союзникам, что уж говорить о России и её соседях, которым Штаты желают сгинуть в междоусобных войнах.

«Пытается, прибегая уже к международному терроризму. Ладно, мы без трубы остались, а вот страны ЕС остались без газа вообще! Как они выживать будут, никто не знает. Америка пытается весь мир окунуть в хаос, не только Россию и всё, что вокруг неё», — считает Лаврентий Я.

Европа мёрзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У Запада у самого полный раздрай, вот и пытаются самоутвердиться хоть за чей-то счёт. Только вот лучше бы за свои страны взялись: народ без тепла и энергии остался, денег нет, ресурсов нет, оружия, поди, тоже на себя даже не осталось. Вот она — цена за «помощь» киевскому неонацистскому режиму по указу США», — отметила Анечка Р.

Часть людей полагает, что Вашингтон должен понять, что Москва прекрасно понимает, что делает её оппонент, поэтому предпринимает всё для недопущения возникновения нового кровавого противостояния на границе с Россией.

«Более чем в 50 странах мира янки устроили войны, дрязги, обворовав и оставив после себя большое количество кладбищ. Уже переворот у нас не прокатит! Мы вскрыли вашу схему! Не суйте свой голубой нос в независимые страны! Америка создана на геноциде коренных жителей, индейцев, на крови и костях, но её правление не вечно», — уверен Батыр Ш.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считает недостаточным то, что делает Москва в данный момент, ведь Америка приговорила Россию к смерти, и свой приговор она намерена привести в исполнение в любой момент, но среди российской элиты до сих пор много тех, кто продолжает верить в непогрешимость Запада и всё ещё пребывают в соблазне.

«А Россия разве не должна дать по шапке зарвавшимся американцам? К чему эти констатации факта, когда у нас по стране до сих пор Пугачёва катается, а предатели называются «большими патриотами»?» — задаётся вопросом Максим Г.

Напомним, 29 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств о том, что страны Запада пытаются спровоцировать кровавую бойню в странах СНГ.