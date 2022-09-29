Бухарест, 29 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Правительство Румынии подписало указ о предоставлении дополнительных финансовых льгот автозаправочным станциям страны для розничной продажи бензина и дизельного топлива. Об этом 29 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

АЗС

Документ, ранее одобренный румынским парламентом, предусматривает компенсацию в размер 0,50 леев ($0,1) с каждого реализованного литра энергоносителей.

«Это позволит в значительной степени укрепить и упорядочить операции на топливном рынке нашей страны», — заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ.

Предполагается, что на реализацию проекта из государственного бюджета Румынии будет выделено до $100 млн. Срок действия льготного периода истекает 1 января 2023 года.