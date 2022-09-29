Новосибирск, 29 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В Беловодск (ЛНР) 29 сентября прибыл очередной грузовик с гуманитарной помощью от Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Телеграм-канал Беловодской районной администрации Гуманитарный груз из Новосибирской области

«В груз вошло отопительное оборудование и материалы, предназначенные для реконструкции беловодских котельных и подготовки к отопительному сезону», — уточнили в министерстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские специалисты развернули в Беловодском районе Луганской Народной Республики восстановительные работы по всем направлениям. Перед этим губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую неделю в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Читайте также: Новосибирцы помогают Донбассу подготовиться к началу учебного года