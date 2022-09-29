Херсон, 29 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Настроение у жителей Херсонской области после проведения референдума отличное. Об этом 29 сентября ИА REGNUM заявил публицист и военный блогер Алексей Живов.

Цитата из видео «Первые паспорта РФ в Херсоне» Выданные паспорта

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«Настроение у людей отличное. Все ждут признания. Конечно, много неопределенности», — отметил блогер.

Будущее, по мнению публициста, пока выглядит туманным.

«Но здесь уже задача новых администраций показать Россию с лучшей стороны. Быстро справиться с вызовами и проблемами регионов. Компетентные люди здесь есть, я верю в них», — заключил Живов.

Напомним, что ранее в Херсонской и Запорожской областях бывшей УССР, а также в ДНР и в ЛНР был проведён референдум о возвращении регионов в состав России.